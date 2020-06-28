Okul önünde kimliğini kaybetti, yunus ekipleri devreye girdi - Son Dakika

Okul önünde kimliğini kaybetti, yunus ekipleri devreye girdi
Okul önünde kimliğini kaybetti, yunus ekipleri devreye girdi Trabzon'da Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumuna giren olan bir öğrenci, sınav öncesi okul önünde kimliğini kaybedince yardımına yunus ekipleri koştu.
Okul önünde kimliğini kaybetti, yunus ekipleri devreye girdi
TRABZON - Trabzon'da Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumuna giren olan bir öğrenci, sınav öncesi okul önünde kimliğini kaybedince yardımına yunus ekipleri koştu.
Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'na girmek için sınav saatini bekleyen bir öğrenci okul önünde kimlik kartını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bulunan polis ekiplerine sorununu dile getirerek yardım isteyen öğrenci için yunus ekipleri devreye girdi. Vakit kaybetmeden öğrenciyi kask takarak motosikletle Ortahisar Kaymakamlığına getiren yunus ekipleri burada öğrenci için geçici kimlik belgesi çıkarttı. Kimlik belgesi ile tekrar KTÜ'ye getirilen öğrenci kısa bir sürede sınava yetiştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:54 Kaynak: İHA
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