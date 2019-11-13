Okul önünde kurusıkı tabancayla yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde lise önünde şüphe üzerine belinde kurusıkı tabancayla dolaştığı fark edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde lise önünde şüphe üzerine belinde kurusıkı tabancayla dolaştığı fark edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Alanya Lisesi önünde uygulama görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Yunus ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen ve yaya olarak ilerleyen İsmail K.'yi (18) durdurdu. Bunun üzerine İsmail K.'ya üst araması yapan ekipler, kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmail K.'nın polis merkezindeki işlemleri sürüyor. - ANTALYA
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