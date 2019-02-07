Okul Önünde "Maket Polis" Uygulaması
22 dakika önce
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul önlerinde yaya geçitlerine dikkati çekmek için "maket polis" uygulaması başlatıldı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul önlerinde yaya geçitlerine dikkati çekmek için "maket polis" uygulaması başlatıldı.
Okul önündeki yaya geçidinin iki tarafına konulan gerçek boyutlardaki maket polisler sayesinde sürücülerin yayalara öncelik vermesi amaçlanıyor.
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Beyazıt İlkokulu önünde başlatılan uygulamanın zamanla kent geneline yayılması hedefleniyor.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Polis
Memuru Mustafa Şahin
, gazetecilere yaptığı açıklamada, maket trafik polisi araçlarının etkili olduğunu, bundan yola çıkarak bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.
Şahin, "Sürücüler bizleri gördükleri zaman dikkat düzeyleri daha da artıyor. Emniyet kemerini takıyorlar, yavaşlama ihtiyacı hissediyorlar. Buradaki özellikle trafik görevlisi maketinin devreye girmesiyle birlikte sürücülerimizde bu konuda duyarlılık daha bir ön plana çıkmaya başladı. Hızlarını azaltıyorlar ve çocuklarımıza bu noktada yol verme ihtiyacı hissediyorlar." dedi.
Sürücülerden Rabia Kazancı
uygulamaya ilişkin "Bilinçli sürücüler zaten yaya geçidinde durup gerekli özeni gösteriyor. Ama trafikte durmayanlar da oluyor. O yüzden uygulamayı gerçekten çok güzel buluyorum." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: AA
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