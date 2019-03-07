Okul Önünde Otomobilin Çarptığı Öğrenci Yaralandı
48 dakika önce
Adıyaman'da, otomobilin okul önündeki çarptığı öğrenci yaralandı.
Adıyaman
'da, otomobilin okul önündeki çarptığı öğrenci yaralandı. Öğrenciye çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi
Yavuz Selim İlk ve Ortaokul bahçe kapısı önünde duran 7 yaşındaki Mert Emi U'ya, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Öğrenciye çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanılan kazayı fark eden okul öğretmenleri otomobilin çarptığı çocuğu bir otomobile bindirerek hastaneye götürdü. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Mert Emir U'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri ise kazaya karışan ve daha sonra kaçan otomobil ile sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:27 Kaynak: İHA
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