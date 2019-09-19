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Okul önünde pompalı maganda dehşeti

19 dakika önce

Pendik'te Zübeyde Hanım Ortaokulu önünde kimliği belirsiz bir şahıs sokak ortasında kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı.

Okul önünde pompalı maganda dehşeti, System.String[]

Pendik'te Zübeyde Hanım Ortaokulu önünde kimliği belirsiz bir şahıs sokak ortasında kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Öğrencilerin çıkış saatine yakın bir saatte yaşanan olayda yoldan geçen iki kişi saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çınardere Mahallesi Beyefendi Sokak üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Ortaokulu önünde meydana geldi. Bir kişi iddiaya göre kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Okul önünde yaşanan pompalı dehşet sırasında öğrenciler büyük şok yaşadı. Okulun çıkış saatine yakın bir saatte yaşanan olayda silah seslerini duyan vatandaşlar etrafa kaçışmaya başladı. Pompalı tüfekte bulunan saçma parçaları o esnada yoldan geçmekte olan bir çiftin bacağına isabet etti. Yaralananlar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri kimliği belirsiz kişiyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Öğrencilerin o sırada derste olması büyük bir faciayı önledi.

Olay anına tanık olan Canan Yazıcı, "Benim dükkandan gördüğüm, bir tane genç elindeki beze sarılı silahı çıkarttı ateş etti. Biz korktuk dışarı çıkamadık haliyle. Yukarı doğru yürüdü. İki sefer ateş etti. Küfrederek, bağıra çağıra gidiyordu yukarı doğru. Biz peşinden baktık. Hemen polisi aradık. Sağ olsun polis hemen geldi ama polis gelene kadar hemen kaçtı. Okulda öğrenciler kaçtılar, korktular, bağırdılar. Veliler de vardı. Yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapabiliriz ki? Anca polisi arıyoruz. Pompalıyla iki sefer ateş etti. Yaralanan iki kişi var" ifadelerini kullandı.

(Zeki İpek/İHA)

kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
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