Son Dakika Haberleri: Okul Önünde Sopalı Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Okul Önünde Sopalı Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

43 dakika önce

Okul önünde sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'da, bir okul önünde iki grup arasında yaşanılan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Okul önünde sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir okul önünde iki grup arasında yaşanılan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 100. Yıl İlköğretim Okulu önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Okul öğrencilerinin okuldan çıktığı saatlerde yaşanılan kavgada Hüseyin İ., Umut A., ve Ferit A., isimli 3 kişi bıçak ve sopa darbeleri sonucunda yaralandı. Bıçak darbesi sonucu bacağından yaralanan Hüseyin İ., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken bıçak ve sopa darbeleri sonucunda yaralanan Umut A., ile Ferit A., ise kendi imkanları ile olay yeri yakınlarında bulunan özel bir hastaneye giderek burada tedavi oldu. Olayda yaralanan 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:10 Kaynak: İHA

Karapınar, Adıyaman, kavga, 3. Sayfa
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