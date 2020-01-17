Okul önünde uyuşturucu satan şahsı JASAT yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Okul önünde uyuşturucu satan şahsı JASAT yakaladı - Son Dakika

Okul önünde uyuşturucu satan şahsı JASAT yakaladı

6 saat önce

Denizli'de okulun karşısında uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi JASAT tarafından yakalandı.

Okul önünde uyuşturucu satan şahsı JASAT yakaladı, System.String[]

Denizli'de okulun karşısında uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi JASAT tarafından yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, olay Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, okul önünde uyuşturucu sattığı öne sürülen L.D., (40) isimli şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timi şahsı gözaltına aldı. Ardından şahsın evinde arama yapan ekipler evde 700 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıs 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Denizli, Honaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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