Son Dakika Haberleri: Okul önünde uyuşturucu sattığı iddia edilen lise öğrencisi tutuklandı
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Okul önünde uyuşturucu sattığı iddia edilen lise öğrencisi tutuklandı

1 saat önce

Kastamonu'da okul önünde uyuşturucu sattığı iddia edilen lise öğrencisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okul önünde uyuşturucu sattığı iddia edilen lise öğrencisi tutuklandı, System.String[]
Kastamonu'da okul önünde uyuşturucu sattığı iddia edilen lise öğrencisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi olduğu öğrenilen 17 yaşındaki T.A.'nın okul önünde İran uyruklu L.G. ve Ş.T.'ye ecstasy isimli uyuşturucu madde sattığı iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.A. ile İran uyruklu L.G. ve Ş.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada T.A.'nın üzerinden 25 adet ecstasy hap çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, L.G. ve Ş.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:23 Kaynak: İHA
Kastamonu, 3. Sayfa
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