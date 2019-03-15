Okul Önünde Yükseklik Algısı Oluşturan 3 Boyutlu Yaya Geçidi

Muratpaşa Belediyesince okul önlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülerde yolda bir yükseklik varmış gibi algı oluşturan üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlatıldı.

Muratpaşa Belediyesince okul önlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülerde yolda bir yükseklik varmış gibi algı oluşturan üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlatıldı.



İlçedeki ilk uygulama Meydankavağı Mahallesi Mustafa Asım Cula Ortaokulu için yapıldı. Okul önüne optik yanılsamaya neden olan üç boyutlu yaya geçidi yapıldı. Bu yaya geçidini gören sürücülerde "yolda kasis bulunduğu" izlenimi uyandırarak araçların yavaşlamasını sağlandı.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrencilerin ve yayaların güvenliği için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi. Başkan Uysal, "Üç boyutlu yaya geçidi sayesinde sürücüler önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp hızlarını azaltıyor. Öğrencilerimiz de bu sayede okullarına güvenle ulaşabiliyor. Bu uygulamayı yaygınlaştıracağız." dedi.



Okul öğrencilerinden Arda Biçimsever, 3 boyutlu yaya geçidi ile sürücülerin yavaşladığını söyledi.



Öğrenci Alparslan Taşkınöz de taşıtların yaya geçidi olmasına rağmen eskiden hiç yavaşlamadığını ama 3 boyut sayesinde frene bastıklarını anlattı.



Kadir Diyar ise karşıdan karşıya geçmelerinin artık daha kolay olduğunu belirterek, "Araçlar ilerden tümsek var gibi görüyor. Yaya geçidi çalışmasını çok beğendik." diye konuştu.

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