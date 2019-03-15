Son Dakika Haberleri: Okul Önünde Yükseklik Algısı Oluşturan 3 Boyutlu Yaya Geçidi

Okul Önünde Yükseklik Algısı Oluşturan 3 Boyutlu Yaya Geçidi

39 dakika önce

Muratpaşa Belediyesince okul önlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülerde yolda bir yükseklik varmış gibi algı oluşturan üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlatıldı.

Okul Önünde Yükseklik Algısı Oluşturan 3 Boyutlu Yaya Geçidi, System.String[]
Muratpaşa Belediyesince okul önlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülerde yolda bir yükseklik varmış gibi algı oluşturan üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlatıldı.

İlçedeki ilk uygulama Meydankavağı Mahallesi Mustafa Asım Cula Ortaokulu için yapıldı. Okul önüne optik yanılsamaya neden olan üç boyutlu yaya geçidi yapıldı. Bu yaya geçidini gören sürücülerde "yolda kasis bulunduğu" izlenimi uyandırarak araçların yavaşlamasını sağlandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrencilerin ve yayaların güvenliği için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi. Başkan Uysal, "Üç boyutlu yaya geçidi sayesinde sürücüler önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp hızlarını azaltıyor. Öğrencilerimiz de bu sayede okullarına güvenle ulaşabiliyor. Bu uygulamayı yaygınlaştıracağız." dedi.

Okul öğrencilerinden Arda Biçimsever, 3 boyutlu yaya geçidi ile sürücülerin yavaşladığını söyledi.

Öğrenci Alparslan Taşkınöz de taşıtların yaya geçidi olmasına rağmen eskiden hiç yavaşlamadığını ama 3 boyut sayesinde frene bastıklarını anlattı.

Kadir Diyar ise karşıdan karşıya geçmelerinin artık daha kolay olduğunu belirterek, "Araçlar ilerden tümsek var gibi görüyor. Yaya geçidi çalışmasını çok beğendik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Uysal, Muratpaşa, Güncel
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