Okul Önündeki Bıçaklı Kavgada Hayatını Kaybeden 15 Yaşındaki Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Okul önündeki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandıERZURUM - Erzurum'da dün ilköğretim okulu önünde meydana gelen bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammet Enes Çakal, merkez Yerlisu Mahallesi'nde toprağa verildi.
Okul önündeki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
ERZURUM - Erzurum
'da dün ilköğretim okulu önünde meydana gelen bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammet Enes
Çakal, merkez Yerlisu Mahallesi'nde toprağa verildi.
Dün Bıçaklı kavgada yaralanarak kaldırıldığını Palandöken Devlet Hastanesi
'nde hayatını kaybeden Muhammet Enes Çakal kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Geçtiğimiz yıl okuldan ayrıldığı öğrenilen Muhammet Enes Çakal'ın cenazesi Erzurum'a 11 kilometre uzaklıkta ki Yerlisu Mahallesinde öğle namazına muteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Çakal'ın yakınları, daha önce okuldaki öğrenciler arasında çıkan kavganın üzerine Muhammet Enes Çakal'ın dün okula çağrıldığı ve gelir gelmez olay yerinde bıçakla kalbinden yaralandığını ve hayatını kaybettiğini söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
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