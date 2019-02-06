Son Dakika Haberleri: Okul Önündeki Bıçaklı Kavgada Ölen Çocuk Defnedildi

Okul Önündeki Bıçaklı Kavgada Ölen Çocuk Defnedildi

26 dakika önce

Erzurum'da dün ilköğretim okulu önünde meydana gelen bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammet Enes Çakal defnedildi.

Okul Önündeki Bıçaklı Kavgada Ölen Çocuk Defnedildi, System.String[]
Erzurum'da dün ilköğretim okulu önünde meydana gelen bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammet Enes Çakal defnedildi.

Dün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Muhammet Enes Çakal, kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl okuldan ayrıldığı öğrenilen Muhammet Enes Çakal'ın cenazesi Erzurum'a 11 kilometre uzaklıktaki Yerlisu Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Çakal'ın yakınları, daha önce okuldaki öğrenciler arasında çıkan kavganın üzerine Muhammet Enes Çakal'ın dün okula çağrıldığı ve gelir gelmez olay yerinde bıçakla kalbinden yaralandığını ve hayatını kaybettiğini söyledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak "Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi

Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:34:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Önündeki Bıçaklı Kavgada Ölen Çocuk Defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]