Son Dakika Haberleri: Okul Önüne 3 Boyutlu Yaya Geçidi.

Okul Önüne 3 Boyutlu Yaya Geçidi.

54 dakika önce

Okul önüne 3 boyutlu yaya geçidi.

Okul önüne 3 boyutlu yaya geçidi...Sürücüler hızını azaltıyor, öğrenciler beyaz çizgilere basarak yürüyor

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasına geçti. Üç boyut sayesinde sürücüler önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp hızlarını azaltıyor, öğrenciler de okullarına daha güvenli ulaşıyor.
Muratpaşa'da ilk üç boyutlu yaya uygulaması Meydankavağı Mahallesi Mustafa Asım Cula Ortaokulu için yapıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrencilerin ve yayaların güvenliği için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Uysal, "Üç boyutlu yaya geçidi sayesinde sürücüler önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp hızlarını azaltıyor. Öğrencilerimiz de, bu sayede okullarına güvenle ulaşabiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Meydankavağı Mahallemizin en önemli ulaşım akslarından olan 1561 Sokak'ta çalışmalarını tamamladı" dedi.
Okul öğrencilerinden Arda Biçimsever, 3 boyutlu yaya geçidinin 'çukur varmış' algısı oluşturduğunu belirterek sürücülerin artık yavaşladığını söyledi. Alparslan Taşkınöz de taşıtların yaya geçidi olmasına rağmen eskiden hiç yavaşlamadığını ama 3 boyut sayesinde frene bastıklarını anlattı. Yine öğrencilerden Kadir Diyar ise karşıdan karşıya geçmelerinin rahatladığını belirterek, "Araçlar ilerden tümsek var gibi görüyor ve yavaşlayarak geliyor" dedi. 7'nci sınıf öğrencisi Rauf Tayfur ise "Yaya geçidi çalışmasını çok beğendik. Geçmekte zorlanıyorduk" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

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