Okul otoparkları çarşı trafiğini rahatlatıyor - Son Dakika

Eskişehir'de trafiğin yoğun olduğu çarşı bölgesinde otopark olarak kullanılan okul bahçeleri, hem esnaf hem de vatandaşların park sorununa çözüm oluyor.

Kış aylarında öğrencilerin ders saatinin bitiminden sonra, yaz aylarında ise sabahtan saat 22.00'a otopark olarak kullanılan okul bahçeleri, çarşıda yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlatıyor. Çevrede dükkanı olan esnaflar ve alışveriş yapmak için çarşıya gelen vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen otoparklarda tüm gün tek fiyat uygulaması geçerli oluyor.

"Otoparklar sayesinde hem biz hem halk okullardan yararlanıyor"

Asıl mesleklerinin kantincilik olduğunu, ancak kantinlerin kapalı olduğu dönemlerde okul bahçelerini otopark olarak işlettiklerini belirten Can Faytoncu, bu otoparkların şehir trafiğini rahatlattığını aktardı. Otoparkların işleyişi hakkında konuşan Faytoncu, "Bu otoparklar, Eskişehir trafiğini rahatlatan yerler. Normalde okul olarak kullanıldığı için böyle dönemlerde açılamıyordu, trafiği ciddi anlamda rahatlattığını düşünüyoruz. Eskişehir'de bizim gibi 8 tane daha okul otoparkı var. Tek fiyat uygulaması yapıyoruz. Ucuz otopark oluyoruz. Otoparklar sayesinde hem biz hem de halk okullardan yararlanıyor. Saat 22.00'a kadar açık oluyoruz. Sınav olan günlerde açamıyoruz, kalan günlerde açığız. Eylül ayının 1'ine kadar devam edecek, o günden sonra da öğrenciler okuldan çıktıktan sonra otopark olarak kullanılacak. Bu şekilde çarşı esnafına kışın da yardım etmiş oluyoruz" dedi.

"Günlük ortalama 100-150 araç girişi oluyor"

İşlerinin yaz aylarında oldukça yoğun olduğuna değinen işletmeci Can Faytoncu, "Haziran ayının başında işlerimiz açıldı, Ağustos ayında da artarak devam ediyor. Genellikle gurbetçiler ve alışveriş merkezlerini veya kapalı ortamlardan ziyade çarşıyı tercih eden vatandaşlar arabalarını otoparkımıza bırakıyor. Saat 14.00'dan 18.00'a kadar bir yoğunluğumuz oluyor. Günlük ortalama 100-150 araç civarı giriş oluyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR