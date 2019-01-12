Son Dakika Haberleri: Okul Pansiyonları Çalıştayı

Okul Pansiyonları Çalıştayı

15 dakika önce

"Okul Pansiyonlarımızda Hizmet Standartları Oluşturulması ve Hizmet Kalitesinin Artırılması" hedefi doğrultusunda Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Okul Pansiyonları Çalıştayı gerçekleştirildi.

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"Okul Pansiyonlarımızda Hizmet Standartları Oluşturulması ve Hizmet Kalitesinin Artırılması" hedefi doğrultusunda Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Okul Pansiyonları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanının katılımlarıyla açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan "Okul Pansiyonlarımızda Hizmet Standartları Oluşturulması ve Hizmet Kalitesinin Artırılması" hedefi doğrultusunda Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Okul Pansiyonları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Tekirdağ genelindeki okul pansiyonları ile ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla düzenlenen Okul Pansiyonları Çalıştayı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fuat Asım Arvas'ın açılış ve selamlama konuşması ile başladı.

Okul Pansiyonlarının bulunduğu ilçelerin milli eğitim müdürleri, pansiyonlu okul müdürleri, pansiyondan sorumlu müdür yardımcıları, rehberlik öğretmenleri, belletici öğretmenler, pansiyonlu öğrenciler ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Tekirdağ genelindeki okul pansiyonları ile ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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