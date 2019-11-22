Son Dakika Haberleri: Okul pansiyonları denetlendi
Son Dakika Güncel Okul pansiyonları denetlendi - Son Dakika

Okul pansiyonları denetlendi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren kurum ve okul pansiyonları denetlendi.

Okul pansiyonları denetlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren kurum ve okul pansiyonları denetlendi.


Okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde pansiyon, mutfak, çamaşırhane, yatakhane gibi bileşenler incelenerek güvenlik sistemleri kontrol edildi.


Öğrencileri bir aile ortamında yetiştirmek için gayret ettiklerini kaydeden ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, "Öğrencilerimizin konakladığı okul pansiyonlarımızı belli aralıklarda denetliyoruz. Öğrencilerimiz burada konaklayarak bir takım ihtiyaçlarını gideriyor. Burada çalışma ve dinlenme ortamlarının hijyenik olması bizim için son derece önemi bir husus. Öğrencilerimizin huzurlu bir şekilde konaklamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü ABD Başkanı Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:59:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul pansiyonları denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]