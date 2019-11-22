Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren kurum ve okul pansiyonları denetlendi.



Okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde pansiyon, mutfak, çamaşırhane, yatakhane gibi bileşenler incelenerek güvenlik sistemleri kontrol edildi.



Öğrencileri bir aile ortamında yetiştirmek için gayret ettiklerini kaydeden ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, "Öğrencilerimizin konakladığı okul pansiyonlarımızı belli aralıklarda denetliyoruz. Öğrencilerimiz burada konaklayarak bir takım ihtiyaçlarını gideriyor. Burada çalışma ve dinlenme ortamlarının hijyenik olması bizim için son derece önemi bir husus. Öğrencilerimizin huzurlu bir şekilde konaklamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN