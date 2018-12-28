'Okul-Sanayi' işbirliğinde önemli adım
2 saat önce
BASEV'in katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında fotoğraf stüdyosu, baskı öncesi laboratuvarı, ofset baskı atölyesi ile eğitim salonunun açılışı yapıldı.
BASEV'in katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında fotoğraf stüdyosu, baskı öncesi laboratuvarı, ofset baskı atölyesi ile eğitim salonunun açılışı yapıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:05
Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu
Barda Çalışan Eşini Öldüren Kocadan İtiraf: Bana Başka Erkeklerle Öpüştüğü Fotoğrafları Gösterdi
Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı