Okul servis araç ve sürücülerine denetim yapıldı

Türkiye genelinde, öğrencilerin okul servis arac¸larında huzur ve gu¨ven ic¸erisinde yolculuk yapmalarını sagˆlamak amacıyla araçlar ve sürücülere yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019-2020 Egˆitim Ögˆretim Yılı birinci do¨nem ara tatilinin bitmesi ve okulların açılmasından sonra u¨lke genelinde 25 Kasım'da Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce okul servis arac¸ları ve sürücülerine yo¨nelik o¨zel denetim yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, kuralları ihlal edenlerin, Belediye ve Milli Egˆitim Mu¨du¨rlu¨kleri kanalıyla okul idarelerine bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 277 sürücünün kurallara uymadığının tespit edildiği, 91 aracın trafikten men edildiği, 1343 trafik kural ihlalinin tespit edilerek is¸lem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.