Okul servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı
8 dakika önce
Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
(İHA)
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