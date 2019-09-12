Son Dakika Haberleri: Okul servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı
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Okul servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı

8 dakika önce

Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı.

Okul servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı, System.String[]

Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

(İHA)

Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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