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Okul servis araçları denetlendi

1 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki okul servis araçlarını denetledi.

Okul servis araçları denetlendi, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki okul servis araçlarını denetledi.


İçişleri Bakanlığının 2019-2020 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri konulu talimatları kapsamında, Amasya genelinde çocukların rahat ve güven içerisinde seyahat etmelerinin devamını sağlamak amacıyla 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yoğunlaştırılmış bir şekilde Amasya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği koordinesinde 10 Jandarma Trafik Timi ile okul servis araçları denetlendi.


Denetimlerde 240 servis aracı denetlenerek, 7 araca bin 771 TL idari para cezası uygulandı. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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