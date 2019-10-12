Son Dakika Haberleri: Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik
Son Dakika Güncel Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik

58 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yaş sınırı aranmayacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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