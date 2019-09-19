Son Dakika Haberleri: Okul servis araçlarına 5 bin TL ceza
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Okul servis araçlarına 5 bin TL ceza

52 dakika önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik olarak özel denetim yapıldı.

Okul servis araçlarına 5 bin TL ceza, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik olarak özel denetim yapıldı. Denetimlerde 22 araca toplam 5 bin 62 TL tutarında cezai işlem uygulandı.


Çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce okul servis araçları ve şoförlerine yönelik olarak özel denetim yapıldı.


Denetimlerde araç, şoför ve rehber personelin 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' hükümlerine göre yeterlilik ve eksikliklerinin tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanmasının yanı sıra bu husus ilgili belediyeye ve okul idarelerine de bildirildi.


Yapılan denetimlerde; 443 araç/sürücü denetlenirken, 3 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildi. 22 araca toplam 5 bin 62 TL tutarında cezai işlem uygulandı


Emniyetten yapılan açıklamada, "Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü eğitim-öğretim dönemi boyunca çocukların trafik güvenliğine yönelik bu denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
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