Okul Servis Araçlarına Sıkı Denetim

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenle ulaşımlarının sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.



Bu kapsamda 158 personelden oluşan 26 ekiple, 386 servis aracında denetim yapıldı.



Denetimde araçların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu, servis şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu.



8 araç trafikten men edildi



Ekipler, öğrencileri de uyararak, okul servisi ya da diğer araçlarda emniyet kemeri takmaları gerektiğini belirtti.



386 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, trafik kurallarını ihlal eden 57 sürücüye toplam 11 bin 36 lira ceza uygulandı, 8 araç trafikten men edildi. Uygulamada, hakkında yakalama kararı bulunan biri servis sürücüsü 2 kişi yakalandı.



Okul servis araçlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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