Okul servis araçlarına Turkcell'den akıllı çözümler

Güçlü teknoloji altyapısı üzerinden sunduğu servislerle hayatı kolaylaştıran Turkcell, şirketlere ve kurumlara uçtan uca dijital çözümler sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başladığı şu günlerde Turkcell'in Araç İçi Kamera ve Rahat Takip kampanyaları, öğrencilerin daha güvenli yolculuk etmelerini amaçlayan İçişleri Bakanlığı'nın 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri konulu talimatında yer alan araç içi kamera ve araç takip sistemine ilişkin şartların yerine getirilmesini sağlıyor. Turkcell'in bu teknolojik çözümleri sayesinde okul servis şirketleri; araçlarının konumu, kullanım özellikleri ve araç içi kamera kayıtlarına erişerek güvenli bir trafik ortamı sağlanması için gerekli önlemleri alabiliyor. Böylece hem şoförlerin hem de öğrencilerin güvenliği sağlanarak ebeveynlerin içi rahat ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Yeni nesil ürün ve servisler ile kurumsal müşterilerin operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik uçtan uca çözümler sunduklarını belirterek, "Dijitalleşmenin hayatımızın her alanını dönüştürmeye ve kolaylaştırmaya başladığı günümüzde, yolculuk deneyimi de farklı bir boyuta taşınıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala dijital yolculuk deneyimini şimdi okul servis araçlarına taşıyoruz. Bu alanda sunduğumuz yenilikçi çözümlerle öğrencilerimiz artık daha güvenli yolculuk yapabilecek. Böylece biz velilerin de içi rahat edecek. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rahat Takip Kampanyası" ile Turkcell, araç takip sistemlerini uygun koşullarla kurumsal müşterilerine sunarken; 36 aya kadar taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sağlıyor. Şirketler araç takip sistemlerini kullanırken aynı zamanda ileri sürüş teknikleri eğitimi, kasko sigortası indirimi gibi avantajları elde edebiliyorlar.

"Araç İçi Kamera Kampanyası" ise İçişleri Bakanlığı'nın trafik tedbirlerine yönelik talimatlarına uygun olarak geriye dönük 30 günlük kayıt ve panik butonu özelliği ile müşterilere sunuluyor. Şirketler 36 aya varan taksit avantajlarıyla bu hizmetin de sahibi oluyor.