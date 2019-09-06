Son Dakika Haberleri: Okul servis araçlarına Turkcell’den akıllı çözümler
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Okul servis araçlarına Turkcell’den akıllı çözümler

1 saat önce

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Turkcell'in İçişleri Bakanlığı'nın okul servis araçlarına yönelik yeni talimatına uygun olarak sunduğu Araç İçi Kamera kampanyasıyla öğrenci ve şoför güvenliği için önlemler alınabiliyor.

Okul servis araçlarına Turkcell’den akıllı çözümler, System.String[]

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Turkcell'in İçişleri Bakanlığı'nın okul servis araçlarına yönelik yeni talimatına uygun olarak sunduğu Araç İçi Kamera kampanyasıyla öğrenci ve şoför güvenliği için önlemler alınabiliyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İçişleri Bakanlığı, Araç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:20 
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