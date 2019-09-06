Okul servis araçlarına Turkcell’den akıllı çözümler
1 saat önce
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Turkcell'in İçişleri Bakanlığı'nın okul servis araçlarına yönelik yeni talimatına uygun olarak sunduğu Araç İçi Kamera kampanyasıyla öğrenci ve şoför güvenliği için önlemler alınabiliyor.
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Turkcell'in İçişleri Bakanlığı'nın okul servis araçlarına yönelik yeni talimatına uygun olarak sunduğu Araç İçi Kamera kampanyasıyla öğrenci ve şoför güvenliği için önlemler alınabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:20
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