Okul servis araçlarına yönelik denetim - Son Dakika

Okul servis araçlarına yönelik denetim
İSTANBUL Sarıyer'de okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimde sürücülerin evrakları tek tek kontrol edildi.
Sarıyer Maslak'ta öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde cadde üzerinden geçen servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
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