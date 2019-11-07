Okul servis denetimleri aralıksız devam ediyor

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul servis taşımacılarını denetlemeye aralıksız devam ediyor.



Öğrencilerin evlerinden okullarına güvenle taşınmasına önem veren Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul servis taşımacılarını denetlemeye devam ediyor. Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile ortak bir çalışma yapan İlçe Milli Eğitim, İzmir- Ankara D300 karayolu Sandal kavşağında okul servislerini denetledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve Şube Müdürü İsa Ekiz'in de katıldığı denetlemede, servis sürücülerine gerekli uyarılar yapılırken, öğrencilere de dikkat edilmesi gereken konularda bilgiler verildi.



Yapılan denetlemede, Börtlüce, Encekler, Ayazören ve Sandal hattı, Erenbağı ile Gökçeören hattı ve Hayallı ile Esenyazı hattından gelen 21 taşımacı kontrol edildi. - MANİSA