Okul Servis Şoförleri ve Personeline Eğitim Verildi
12 saat önce
Malatya'da jandarma ekipleri okul servis şoförleri ve rehber personele eğitim semineri verdi.
Malatya
'da jandarma ekipleri okul servis şoförleri ve rehber personele eğitim semineri verdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı trafik timi, Mahmut Şahin
Balarısı İlkokulu Konferans Salonunda 93 okul servis şoförü ve 23 rehber personele yönelik eğitim semineri düzenledi.
Seminerde katılımcılara, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumluluklar, trafik ve trafik kuralları konuları anlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:01 Kaynak: AA
İki Kişiyi Evlilik Vaadiye Dolandıran Kadını, Düğün Davetiyesi Ele Verdi
Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı
ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek
Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı