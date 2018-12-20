Son Dakika Haberleri: Okul Servis Şoförleri ve Personeline Eğitim Verildi

Okul Servis Şoförleri ve Personeline Eğitim Verildi

12 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri okul servis şoförleri ve rehber personele eğitim semineri verdi.

Okul Servis Şoförleri ve Personeline Eğitim Verildi, System.String[]
Malatya'da jandarma ekipleri okul servis şoförleri ve rehber personele eğitim semineri verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi, Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu Konferans Salonunda 93 okul servis şoförü ve 23 rehber personele yönelik eğitim semineri düzenledi.

Seminerde katılımcılara, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumluluklar, trafik ve trafik kuralları konuları anlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:01 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Jandarma, Güncel
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