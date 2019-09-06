Son Dakika Haberleri: Okul servis şoförlerinden ailelere sensör ve C plaka uyarısı
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Okul servis şoförlerinden ailelere sensör ve C plaka uyarısı

56 dakika önce

Batman'da okul servis şoförlüğü yapan Sabahattin Doğru, velileri uyararak çocuklarını gönderdikleri araçlarda sensöre, hostese ve araçların korsan olup olmamasına önem göstermeleri gerektiğini belirtti.

Okul servis şoförlerinden ailelere sensör ve C plaka uyarısı, System.String[]

Batman'da okul servis şoförlüğü yapan Sabahattin Doğru, velileri uyararak çocuklarını gönderdikleri araçlarda sensöre, hostese ve araçların korsan olup olmamasına önem göstermeleri gerektiğini belirtti.


Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi veliler, çocuklarını güvenli bir şekilde taşıyacak olan servislerle iletişime geçmeye başladı. Batman'da uzun yıllardır okul servis şoförlüğü yapan Sabahattin Doğru ise, araçlarda dikkat edilmesi gerekenler konusunda velileri uyardı. Velilerin ilk olarak okul servislerinin korsan olup olmadığını denetlemesi gerektiğini kaydeden Doğru, araç hostesinin de önemine değindi. Doğru, "Okul servisi araçlarının özellikle plakalarının olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Bazı korsan araçlara dikkat edilmesi gerekiyor. Batman'da bu işi yapan araçlar 'C' plaka taşıyor. Araçların koltuk sensörü, emniyet kemeri, hostesin olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Öğrencilerin hepsi bizim canımızdır. Biz onları evlerinden alıp okullarına götürüyoruz. Okuldan alıp tekrar evlerine bırakıyoruz. Bunun için özellikle kadın servis ablasının olması gerekiyor. Öğrencilerin servise binmelerinde yardımcı olmaları gerekiyor. Okullarına götürüyorlar. Tekrardan öğrencileri sınıflarından alıp servise bindirip evlerine bırakıyoruz. Korsan araçlardan uzak durulması gerekiyor. Şehir içindeki hız sınırlarına ve hız kurallarına dikkat edilmesi çok önemli" dedi. - BATMAN

Batman, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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