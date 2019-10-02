Okul servis şoförlerine trafik eğitiimi verildi

Ağrı'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce okul servis şoförlerine trafik eğitimi verildi.

Halk Eğitim Merkezinde (HEM) saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, jandarma ile polis trafik ekiplerince okul servis araç şoförlerine trafikte uyulması gereken kurallar görsel olarak anlatıldı.

Karşılıklı soru ve cevaplarla devam eden program, ekiplerin şoförleri trafikte araç kullandıklarında daha dikkatli olmaları konusunda uyarmasıyla son buldu.