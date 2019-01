Okul Servis Sürücüleri Bilgilendirdi

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren okul servis sürücülerine ve öğrenci hosteslerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren okul servis sürücülerine ve öğrenci hosteslerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Bilecik TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen programda 4. Sınıf Emniyet Müdürü aynı zamanda Bilecik Trafik Şube Müdürü Cevdet Candan, tarafından kentte faaliyet gösteren okul servis sürücüleri trafik kurulları hakkında bilgilendirildi. Sürücülere evlerinden aldıkları öğrencileri kazasız belasız, sağlıklı bir şekilde taşınmasının önemine değinen Candan, Öğrencilerin son noktadan ilk noktaya kadar da getirilmesiyle ilgili okul servis araç sürücüleriyle yapmış olduğumuz bir toplantı. Burada amacımız öğrencilerimizin can güvenliğiyle okullarına gidip, okullarından gelmesi. Tabi ki trafik kurallarımız da var fakat özümüz bu. Trafik toplumdaki her bireyin içinde bulunduğu tüm dünyanın da bir sorunu. Ülkemizin de şuanda ne yazık ki birçok vatandaşımızı kaybettiğimiz bir sürü vatandaşımızın sakat kalarak hayat boyu bakıma muhtaç kalması işin araç tarafından baktığımızda da maliyet boyutu neredeyse ölçülemeyecek derecede. Vatandaşımız sakat kalıyorsa bunun hayat boyu ekonomisini hesaplamak ve bunun totalde değerlendirmek çok zor. Tabi ki trafikte her kural çok, çok önemli. Dün ticari araç sürücülerimizle bir toplantı daha yaptık. Bugün de trafikte büyük rol oynayan sürücülerle yapıyoruz. Trafik kazası konusu dediğim gibi çok derin bir konu. Fakat ticari araç sürücüleri geçim kaynağı olarak bir meslek halinde olduğu için biz kolluk olarak son süreçte trafikle ilgili olmayan bakanlığımız tarafından bu trafik denetimiyle sürece katıldı. Bunların yanında sizin gibi sürücülerimiz yardımcı gibi görüyoruz biz. Bu işi ticari olarak da işlev gerekiyor. Bir sade vatandaş olarak belki kural ihlaliniz, belki sorumluluk yani maliyet öderken ticari araçlar işin içine girdiği zaman yolcu taşımacıları bir otobüste 45-46 can var. Gerçekten sorumluk çok ağır" dedi.



Konuşmanın ardından polis memuru Lütfü Dikmen tarafından okul servisi sürücülere slayt gösterisi şeklinde bilgilendirme yapıldı. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı

Sokakta Broşür Dağıtan Güzellik Salonu Kapatıldı

Şeyma Subaşı, İtalyan Sevgilisine Aşkını Haykırdı

Parası Yetmeyince Otobüsten İndirilen Üniversite Öğrencisi Donarak Öldü