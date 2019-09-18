Okul Servis Sürücüleri Bilgilendirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, okul servis şoförlüğü yapan sürücüler görev sırasında yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirildi.



Toplantı, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Taşımalı eğitim servis şoförlüğü yapan sürücülere görevleri sırasında uymaları gereken kullar anlatıldı.



Özellikle öğrencilerin Emniyet kemerlerinin takmaları konusunda sürücülerin hassasiyet göstermesi gerektiği yönünde uyaran ekipler, Çocukların can ve mal güvenliğine önem gösterilmesini istediler.



Sürücülerin hız sınırlarına dikkat etmesi konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, öğrenci servislerine kesinlikle yolcu alınmaması gerektiğini ifade ettiler.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri ise, Servis şoförlerinin araçlarını şehir içine park yapmamalarını, servis sürücülerinin yeni pazar alanı ve okul bölgelerine park etmeleri konusunda uyarılarda bulunarak, şehir içi bölgesine parkın yasak olduğunu hatırlatıldı.



Bilgilendirme toplantısında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ise, Çocukların can ve mal güvenliğinin çok önemli olduğunu kaydederek, "Öğrencilerimiz öncelikle aileleri tarafından sabah sürücülere, akşam çıkışlarında ise öğretmenleri tarafından ailelerine teslim edilmek üzere yine sizlere emanet edilmektedir. Bunun için trafik kurallarına uymanızı arzu ediyoruz. Öğrencilerimizin can güvenliği sizlere emanettir" dedi. - SİVAS