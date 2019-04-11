Son Dakika Haberleri: Okul Servis Sürücülerine Seminer

Okul Servis Sürücülerine Seminer

1 saat önce

Ordu Kabadüz ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirme semineri verildi.

Okul Servis Sürücülerine Seminer, System.String[]
Ordu Kabadüz ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirme semineri verildi.

Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda verilen seminerlerde şoförlere, yönetmelikte yapılan değişiklikler, okul servislerinde aranacak şartlar ve taşıma yükümlülükleri konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Trafik Polis Memuru Celali Öztürk'ün verdiği eğitimde, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve gerekliliği konusu geniş yer tutarken özellikle öğrencilerin emniyet kemeri takmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi.

Öztürk, trafik bilincinin artırmaya yönelik eğitimlerin artarak devam edeceği, öğrenciler başta olmak üzere daha fazla şoför ve vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:49 Kaynak: İHA
Ordu, Kabadüz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BDDK'dan Borcu Olanları Sevindirecek Temerrüt Değişikliği Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti Sudan'da Darbe Girişimi! Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece İddialarına İlişkin 4 İsim Sayıp AK Parti'yi Suçladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 09:56:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Servis Sürücülerine Seminer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]