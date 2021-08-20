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Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak - Son Dakika

Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak

20.08.2021 12:59

İstanbul'da servis ücretleri, 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında 748 lira olacak. En uygun okul servis ücreti, hostes ücretiyle birlikte 421 lira olarak talep edilecek.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Koronavirüs salgını sürecinde en çok mağdur olan sektörlerin başında servislerin geldiğini belirten Öztürk, 20 aydır çalışmaya hazır beklediklerini söyledi.

"3-5 KİŞİYLE ÇALIŞTIĞIMIZ ZAMANLAR OLDU"

Bu yıl kesintisiz yüz yüze eğitime geçilmesini ve normale dönmeyi umduklarını kaydeden Öztürk, "Okullara bağlı sözleşmelerimiz var, bırakıp gidemiyoruz. Hizmet isteniyor, yeterli öğrenci yok, 3-5 kişiyle çalıştığımız zamanlar oldu. Alınan parayla beklenen hizmet arasında çok büyük uçurumlar olduğu için hizmet kalitesi de düşebiliyor. Bu sene inşallah bunları yaşamayız. Muharrem ayının, bereket ayının içindeyiz. İnşallah vesile olur diyelim, hep beraber çalışırız." dedi.

YÜZDE 35 ORANINDA HOSTES BEDELİ

Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti;

"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."

Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.

İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! En ucuz 421 lira olacak
İSAROD Başkanı Hamza Öztürk

"VALİLİK, TÜM SERVİS ŞOFÖRÜ VE HOSTESLERİN AŞI OLMASINI İSTİYOR"

Covid-19 ile mücadele kapsamında servis araçlarının dezenfekte edildiğini aktaran Öztürk, araçlarda maske bulundurulduğunu, bilgilendirici bazı görsellerin araçlara asıldığını anlattı. Servis araçlarında bir koltukta oturmaya başlayan öğrencinin, eğitim-öğretim döneminde hep aynı yere oturacağına ve yer değiştiremeyeceğine dikkati çeken Öztürk, "İstanbul Valiliğimizin 1 hafta önce yaptığı toplantı kapsamında, okullarda çalışacak servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar. Aşı kartlarını komisyonlara teslim edeceğiz bu ay sonuna kadar. Ondan sonra da çalışacağız. Aşı kartı olmayanlar her gün istendiği anda PCR testini okula ibraz edecek. Aksi takdirde çalıştırmayacaklar. Aşı olmamız gerekiyor. Bu arada, velilerimize de güven vermek zorundayız ki çocuklarını bizlere teslim etsinler."

SERVİS ARAÇLARININ PLAKALARI L'YE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Velilerin çocuğunu servise verirken dikkat etmesi gereken konuları anlatan Öztürk, İstanbul'da okullarda çalışacak servis araçlarının plakalarının L'ye dönüştürüldüğünü, daha ucuz taşınması için korsan taksi veya korsan servis araçlarının kesinlikle kullanılmamasını istedi.

Öztürk, İstanbul'da okul servisinde çalışacak servis şoförlerinden bağımlılık testi istendiğini ifade ederek, şunları kaydetti;

"Bununla birlikte alkol veya uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dikkat ediliyor, tespiti yapılıp ona göre insanlara çalışma izin belgesi veriyorlar. Yine bulaşıcı hastalıkları olup olmadığını gösteren, 'Gözleri görüyor mu?' veya 'Kronik bir rahatsızlığı var mı?' diye servis şoförlerimizden, hosteslerimizden sağlık raporu isteniyor. Ehliyet GBT'si isteniyor. 'Ölümlü veyahut da yaralamalı trafik kazasına karışmış mı?' veya 'Alkolden ehliyeti alınmış mı?' gibi sonuçları görebilmek için sabıka kaydı isteniyor. 'Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanunu'nun 103, 104, 107, 108, 109 ve Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesini ihlal etmiş mi?' Bunları gösteren bir sabıka kaydı alıyoruz. Bu insanları çalıştırıyoruz."

Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak

COVIRAN Bereket, Hamza Öztürk, İstanbul, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak - Son Dakika Ekonomi


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