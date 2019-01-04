Okul Servisi Bekleyen Çocuklarının Üşümemesi İçin Kulübe Yaptı

Muş
'ta 7 çocuk babası Yakup Engin, taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının yolda okul servisi beklerken üşümemeleri için brandadan kulübe inşa etti.
İl merkezine bağlı Mercimekkale köyü yakınlarında ikamet eden ve taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının Varto-Muş kara yolunda okul servisi beklerken soğuktan etkilenmemesi için yol kenarında kulübe yapan Engin, ateş de yakıyor.
Engin, yaptığı açıklamada, çocuklarını her gün bu şekilde okula uğurladığını anlattı. Kar
ve tipi nedeniyle okul servisini beklerken çocukların üşüdüğünü belirten Engin, şunları dile getirdi:
"Ben de çareyi onlar için kulübe yapmakta buldum. Evimiz köye uzak bir bölgede. Çocuklarımdan 2'si taşımalı eğitimle il merkezine gidiyor. Diğer 3 çocuğumu da ben köye götürüp getiriyorum. Hep birlikte evden çıkıp kulübede okul servisini bekliyoruz. O esnada ateş yakıp çocukların ısınmasını sağlıyorum. Servis 2 çocuğumu alıp gittikten sonra biz de köye gidiyoruz." dedi.
"Çocuklarım için her şeye katlanırım"
Baba Engin, çocuklarının eğitimine çok önem verdiğini ifade ederek, "Bazen tipi oluyor, yağmur oluyor, kar oluyor. Çocuklarım için her şeye katlanırım. " diye konuştu.
Muş Yeşilova
İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Engin de babalarının büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini anlatarak, "Biz de onu okuyup, derslerimizdeki başarımızla mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.