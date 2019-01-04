Son Dakika Haberleri: Okul Servisi Bekleyen Çocuklarının Üşümemesi İçin Kulübe Yaptı

Okul Servisi Bekleyen Çocuklarının Üşümemesi İçin Kulübe Yaptı

47 dakika önce

Muş'ta 7 çocuk babası Yakup Engin, taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının yolda okul servisi beklerken üşümemeleri için brandadan kulübe inşa etti.

Okul Servisi Bekleyen Çocuklarının Üşümemesi İçin Kulübe Yaptı, System.String[]
Muş'ta 7 çocuk babası Yakup Engin, taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının yolda okul servisi beklerken üşümemeleri için brandadan kulübe inşa etti.

İl merkezine bağlı Mercimekkale köyü yakınlarında ikamet eden ve taşımalı eğitimle il merkezine giden çocuklarının Varto-Muş kara yolunda okul servisi beklerken soğuktan etkilenmemesi için yol kenarında kulübe yapan Engin, ateş de yakıyor.

Engin, yaptığı açıklamada, çocuklarını her gün bu şekilde okula uğurladığını anlattı.

Kar ve tipi nedeniyle okul servisini beklerken çocukların üşüdüğünü belirten Engin, şunları dile getirdi:

"Ben de çareyi onlar için kulübe yapmakta buldum. Evimiz köye uzak bir bölgede. Çocuklarımdan 2'si taşımalı eğitimle il merkezine gidiyor. Diğer 3 çocuğumu da ben köye götürüp getiriyorum. Hep birlikte evden çıkıp kulübede okul servisini bekliyoruz. O esnada ateş yakıp çocukların ısınmasını sağlıyorum. Servis 2 çocuğumu alıp gittikten sonra biz de köye gidiyoruz." dedi.

"Çocuklarım için her şeye katlanırım"

Baba Engin, çocuklarının eğitimine çok önem verdiğini ifade ederek, "Bazen tipi oluyor, yağmur oluyor, kar oluyor. Çocuklarım için her şeye katlanırım. " diye konuştu.

Muş Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Engin de babalarının büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini anlatarak, "Biz de onu okuyup, derslerimizdeki başarımızla mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:51 Kaynak: AA

Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı Eski Gelin Adayı Sinem Umaş, Kürk Giyen Serenay Sarıkaya'ya Ateş Püskürdü

Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı Son Dakika! Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı 2 Liseliden 1'i Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:38:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Servisi Bekleyen Çocuklarının Üşümemesi İçin Kulübe Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]