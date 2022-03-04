Okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı - Son Dakika
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Okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı

04.03.2022 20:51
Okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı

DÜZCE'de, polisin okul servislerine yönelik denetiminde ehliyetsiz sürücünün kullandığı, muayenesi ve çalışma izni olmayan okul servisi trafikten men edilirken, 8 bin 803 lira cezai işlem uyguladı.

DÜZCE'de, polisin okul servislerine yönelik denetiminde ehliyetsiz sürücünün kullandığı, muayenesi ve çalışma izni olmayan okul servisi trafikten men edilirken, 8 bin 803 lira cezai işlem uyguladı.

Düzce'de polis ekipleri, okul çıkış saatinde Atatürk Bulvarı üzerinde okul servislerine yönelik uygulama yaptı. Durdurulan ve içinde öğrencilerin bulunduğu Muratcan Aydın idaresindeki 81 ABN 469 plakalı okul servisinde yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca aracın yapılan sorgulamasında ise çalışma izninin ve muayenesinin olmadığı tespit edildi. Okul servis aracı trafikten men edilirken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan, muayene olmadan trafiğe çıkmaktan toplam 8 bin 803 lira cezai işlem uygulandı.Okul servisi çekiciyle otoparka alınırken, servis içindeki öğrenciler ise başka bir servisle evlerine gönderildi.


Okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı
Okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı
Okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı
YORUMLAR
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Atatürk Bulvarı, Tragger, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı - Son Dakika


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