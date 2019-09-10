Okul servisi denetimlerinde aranan 946 şahıs yakalandı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığının okul servis araçlarına yönelik denetimlerinde, aranan 946 şahıs yakalandı, 346 araç trafikten men edildi.
İçişleri Bakanlığının okul servis araçlarına yönelik denetimlerinde, aranan 946 şahıs yakalandı, 346 araç trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:20
Okul servisi denetimlerinde aranan 946 kişi yakalandı Ali Babacan'dan rapçi Şanışer'in Susamam şarkısına ilk yorum: Etkilendim doğrusu Ali Babacan'dan "kayyum" açıklaması: Seçilmişleri sadece bağımsız yargı görevden alabilir Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi