Son Dakika Haberleri: Okul servisi denetimlerinde aranan 946 şahıs yakalandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Okul servisi denetimlerinde aranan 946 şahıs yakalandı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığının okul servis araçlarına yönelik denetimlerinde, aranan 946 şahıs yakalandı, 346 araç trafikten men edildi.

Okul servisi denetimlerinde aranan 946 şahıs yakalandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığının okul servis araçlarına yönelik denetimlerinde, aranan 946 şahıs yakalandı, 346 araç trafikten men edildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul servisi denetimlerinde aranan 946 kişi yakalandı
Ali Babacan'dan rapçi Şanışer'in Susamam şarkısına ilk yorum: Etkilendim doğrusu Ali Babacan'dan "kayyum" açıklaması: Seçilmişleri sadece bağımsız yargı görevden alabilir Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:35:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul servisi denetimlerinde aranan 946 şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]