Son Dakika Haberleri: Okul Servisi Devrildi - Muğla

Okul Servisi Devrildi - Muğla

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsü devrildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsü devrildi.

Bağla mevkisinde, Gürkan Çıplak'ın kullandığı 48 S 1283 plakalı ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 12 öğrenci ile sürücü kazayı yara almadan atlattı. Devrilen servisten çıkan öğrenciler ise bölgeye gelen başka bir servisle okullarına nakledildi.

Öte yandan bazı servis sürücüleri, buzlanan yolda gerekli önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Servis minibüsü bulunduğu yerden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:32 Kaynak: AA

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