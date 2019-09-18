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Okul servisi gibi motosiklet

20 dakika önce

Okul servisi gibi motosikletBURSA - Bursa'da çekilen görüntüler "bu kadarına pes" dedirtti.

Okul servisi gibi motosiklet

BURSA - Bursa'da çekilen görüntüler "bu kadarına pes" dedirtti. 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü kameralara yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde 2 kişilik motosiklete 5 kişinin bindiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Ön tarafına bir, arka tarafına 3 öğrenciyi alan motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu tarafından kaydedildi.

Adeta okul servisi olarak kullanılan motosiklet ile Bursa- Ankara otoyoluna çıkan sürücü görenleri şaşırttı. Motosiklette bulunanların hiçbir güvenlik önlemi almaması gözlerden kaçmadı.

Okul servisi gibi motosiklet

Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
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