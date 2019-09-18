Son Dakika Haberleri: Okul servisi gibi motosiklet
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Okul servisi gibi motosiklet

2 saat önce

Bursa'da 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü "bu kadarına da pes artık" dedirtti.

Bursa'da 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Merkez Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde 2 kişilik motosiklete 5 kişinin bindiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Ön tarafına bir, arka tarafına 3 öğrenciyi alan motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu tarafından kaydedildi.

Adeta okul servisi olarak kullanılan motosiklet ile Bursa- Ankara otoyoluna çıkan sürücü görenleri şaşırttı. Motosiklette bulunanların hiçbir güvenlik önlemi almaması gözlerden kaçmadı.

(Zafer Peker/İHA)

Okul servisi gibi motosiklet

Motosiklet, Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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