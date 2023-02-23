İzmir'de okul servisinde uyuşturucu ticareti - Son Dakika
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İzmir'de okul servisinde uyuşturucu ticareti

23.02.2023 17:56

İzmir'de okul servisinde uyuşturucu ticareti Okul servisinde uyuşturucu madde ve bilgisayar faresi görünümünde hassas terazi bulundu İzmir'in Menemen ilçesinde plakası söküldüğü için şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan okul servisinin içerisinde uyuşturucu madde ve bilgisayar...

İzmir'de okul servisinde uyuşturucu ticareti

Okul servisinde uyuşturucu madde ve bilgisayar faresi görünümünde hassas terazi bulundu

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde plakası söküldüğü için şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan okul servisinin içerisinde uyuşturucu madde ve bilgisayar faresi görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen okul servisi şoförünün uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıkarken, şoför ve araç içerisinde uyuşturucu kullanan 2 kişi de gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam üzeri Çanakkale Asfaltı Caddesi üzerinde plakası olmadığı için şüphe çeken bir okul servisini kontrol etti. Okul servisi içerisinde 3 kişinin uyuşturucu madde kullandığını gören ekipler, nöbetçi savcılıktan alınan kararla araçta arama yaptı.

Bilgisayar faresi görünümlü hassas terazi

Araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesinin yanı sıra bilgisayar faresi görünümlü hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 850 lira nakit para ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı var

Öte yandan yapılan kimlik incelemesinde servis şoförü olduğu öğrenilen E.A.'nın 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından 6 kaydı olduğu belirlendi. Okul servisinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen E.A. ile birlikte araç içerisinde uyuşturucu kullanırken suç üstü yakalanan Y.Ş. ve S.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Uyuşturucu Ticareti, Bilgisayar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de okul servisinde uyuşturucu ticareti - Son Dakika

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