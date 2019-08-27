Son Dakika Haberleri: Okul servisi ücretleri belli oldu
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Okul servisi ücretleri belli oldu

41 dakika önce

İstanbul'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı.

Okul servisi ücretleri belli oldu, System.String[]

İstanbul'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13, İzmir'de yüzde 15 zam teklif edildi

İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:05 
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