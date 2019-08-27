Okul servisi ücretleri belli oldu
41 dakika önce
İstanbul'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı.
İstanbul'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13, İzmir'de yüzde 15 zam teklif edildi
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:05
İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam geldi Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1) "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı