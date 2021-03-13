Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi - Son Dakika

Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi

13.03.2021 08:30

ÇORUM'un Alaca ilçesinde oğlu ile kavga ettikleri iddiasıyla 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar (14) ve Kaan Hakverdi'yi (13) durdurduğu okul servisinde tabancayla vurarak öldüren eski muhtar Servet Başbuş'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde oğlu ile kavga ettikleri iddiasıyla 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar (14) ve Kaan Hakverdi'yi (13) durdurduğu okul servisinde tabancayla vurarak öldüren eski muhtar Servet Başbuş'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı Başbuş, "Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu. Pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Servet Başbuş'un oğlu Z.B. ile 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi, kavga etti. Servet B.'nin oğlu Z.B., akşam eve gidince yaşananları babasına anlattı. Sabah Servet Başbuş, yolda durdurduğu okul servis minibüsündeki Taşar ve Hakverdi'ye tabancayla peş peşe ateş etti. Başbuş kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tunç Taşar ile Kaan Hakverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CİNAYET SONRASI BİR YAKINININ EVİNE GİTTİKatil zanlısı Servet Başbuş ise olayın ardından bir yakınının evine gitti. Başbuş'un burada yakınlarına, "Ben çocukları vurdum, benim çocuklarım size emanet" dedi. Başbuş, jandarma tarafından olayda kullandığı silahla bu evde gözaltına alındı.AİLELER ARASINDA HUSUMET VARMIŞŞüpheli Servet Başbuş ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları belirtildi. Köyün önde gelen isimlerinin araya girmesiyle bir süre önce tarafların barıştıkları ifade edildi.Katil zanlısı Servet Başbuş'un ismi açıklanmayan eşi de kocasının öldürdüğü 2 çocuğu olaydan önce azarladığı iddiasıyla, soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.JANDARMA YELEĞİYLE KEŞİF Jandarma yeleği giydirilerek olay yerinde keşif yaptırılan Servet Başbuş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Eşi ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Servet Başbuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KEŞKE BÖYLE OLMASAYDIServet Başbuş'un savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı. Çocukların aileleri ile sorunları olduğunu anlatan Başbuş, "Kısa bir süre önce de yine tartışmalı durumlar yaşanmıştı. Olayın yaşandığı gün bir anlık öfkeme yenik düştüm ve aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu. Aracın içerisine girip silahla ateş ettim. Sonra da bir yakınımın yanına gidip ben çocukları vurduğumu söyledim. Yakınlarıma 'çocuklarım size emanet' dedim. Ardından da jandarma beni buldu. Pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.OĞLU KORUMA ALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri İmat köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Katil zanlısı Servet Başbuş'un oğlu Z.B. de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.


Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi
Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi

Jandarma, Alaca, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Selçuk Bayraktar, Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı" iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek         
08:46
Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi         
07:53
Çukur'un merakla beklenen 120. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, kızıyla duygusal anlar yaşıyor Çukur'un merakla beklenen 120. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, kızıyla duygusal anlar yaşıyor         
07:35
Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi         
00:38
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı         
00:23
Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor         
23:23
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 09:05:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul servisinde, oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü; 'Pişmanım' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei