Okul servisinde öldürülen Tunç'tan geriye bu görüntü kaldı - Son Dakika

Okul servisinde öldürülen Tunç'tan geriye bu görüntü kaldı
12.03.2021 20:01
Okul servisinde öldürülen Tunç'tan geriye bu görüntü kaldı Çorum'un Alaca ilçesinde okul servisinde öldürülen Tunç T.'den geriye arkadaşları ile paylaştığı video kaldı.
Okul servisinde öldürülen Tunç'tan geriye bu görüntü kaldı
ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde okul servisinde öldürülen Tunç T.'den geriye arkadaşları ile paylaştığı video kaldı.
Sabah saatlerinde Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde, köyün eski muhtarı olduğu öğrenilen Selvet Başkuş, okul servisini durdurarak içinde bulunan Kaan Hakverdive Tunç Taşarisimli çocukları tüfekle vurarak öldürmüştü.
Cinayete kurban giden Tunç T.'den geriye arkadaşları ile çektiği video kaldı.
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