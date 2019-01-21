Okul Servisinde Unutulan Alperen'in Ölümüne İlişkin Dava

İzmir
'in Çiğli
ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A'nın yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka
2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, olayla ilgili 6 sanığın 5 yıl ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı davada tanıklık yapan, çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Nurcan A. ve avukatı ile Sakin ailesinin avukatları, İzmir Baro Başkanlığını temsilen avukat Mualla Özmen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar
Melli katıldı.
Kızı ile Alperen'in aynı anaokuluna gittiğini aktaran tanık O.K, olay günü anaokulunda kızının doğum günü kutlaması olduğunu ifade ederek, doğum gününde çektiği fotoğraf ve videoları getirdiğini söyledi.
Tanık, sabah bir ara okul servisinin 1-1,5 metre yakınında sigara içtiğini ancak servis aracında herhangi bir ses duymadığını belirterek, "Kızıma olay sonrasında 'Alperen'i doğum günü partisinde gördün mü' diye sordum. Kendisi de Alperen'in doğum gününde olmadığını söyledi. İkindi kahvaltısından sonra Alperen'in, öğretmenin kucağında, kolları düşük vaziyette baygın olduğunu, oradan hastaneye götürdüklerini anlattı. İkindi kahvaltısı saatini 15.30-16.00 olarak biliyorum." diye konuştu.
Tutuksuz sanık Nurcan A. "Bu olayla ilgili olarak vicdanen suçum olduğunu düşünmüyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.
Sakin ailesinin avukatı Şenol Diş, tanık beyanlarını daha sonra değerlendireceklerini belirterek, tanığın getirdiği fotoğraf ve videoların bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.
Hakim, tanığın mahkemeye verdiği fotoğraf ve videolarla ilgili bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
19 Temmuz'daki karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.
Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan A. hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.