Okul Servisinde Unutulan Alperen'in Ölümüne İlişkin Dava

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulan ve sonrasında yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A'nın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulan ve sonrasında yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan A'nın yargılanmasına devam edildi.



Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya olayla ilgili 6 sanığın 2 yıl 6 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı davada tanıklık yapan ve çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Nurcan A, avukatı ve Sakin ailesinin avukatları katıldı.



Duruşmada İzmir Baro Başkanlığını temsilen avukat Mualla Özmen ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de hazır bulundu.



Hakim, geçen celsede bir tanığın mahkemeye verdiği fotoğraf ve videolarla ilgili bilirkişi raporunun hazırlandığını belirterek, raporda ana okulundaki bir doğum günü partisinde öğretmen ve palyaço eşliğinde çocukların oynama görüntüsü ve buna ilişkin fotoğrafların bulunduğunu söyledi.



Sakin ailesinin avukatı Şenol Diş, raporu incelemek için süre talebinde bulundu.



Davadan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle İzmir Baro Başkanlığının müdahilliğini kaldıran hakim, Diş'in süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.



Olay



Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



19 Temmuz'daki karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada, kreş sahibi Yurdagül İşgören'e verilen 5 yıl hapis cezasını 7 yıl 6 aya çıkarmış, servis şoförü Taner İşgören'e verilen 9 yıl hapis cezasını 6 yıl 8 aya indirerek, sanığın tahliyesine karar vermişti.



Daire, diğer sanıkları ise 2 yıl 6 ay ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.



Bu davanın sanıkları arasında bulunmayan öğretmen Nurcan A. hakkında da çocuğun ölümünde ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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