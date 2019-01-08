Son Dakika Haberleri: Okul Servisinde Unutularak Hayatını Kaybeden Minik Alperen'in Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Okul Servisinde Unutularak Hayatını Kaybeden Minik Alperen'in Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

21 dakika önce

Okul servisinde unutularak hayatını kaybeden Minik Alperen'in yeni görüntüsü ortaya çıktı Ailesi tarafından çekilen görüntüde, minik Alperen'in vefatından 2 ay önce okul servisi sahnesinin yer aldığı bir reklamı izlemek için odasından koştuğu görülüyorİZMİR - İzmir Çiğli'de 2017 yılının...

Okul servisinde unutularak hayatını kaybeden Minik Alperen'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
Ailesi tarafından çekilen görüntüde, minik Alperen'in vefatından 2 ay önce okul servisi sahnesinin yer aldığı bir reklamı izlemek için odasından koştuğu görülüyor

İZMİR - İzmir Çiğli'de 2017 yılının Ağustos ayında okul servisinde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'le ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Videoda, Sakin'in vefatından 2 ay önce okul servisi sahnesinin yer aldığı bir reklamı izlemek için odasından koştuğu görülüyor.
2017 yılının Ağustos ayında İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in yürek yakan bir görüntüsü ortaya çıktı. Minik Alperen'in vefatından 2 ay önce ailesi tarafından çekilen görüntülerde, Alperen Sakin okul servisi sahnesinin yer aldığı bir reklamı izlemek için odasından koşturarak televizyonun bulunduğu odaya geliyor ve reklamdaki karakteri canlandırmaya çalışıyor.
Baba Serkan Sakin, bilgisayarını karıştırırken bulduğu Alperen'in videosunu izleyince çok etkilendiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

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