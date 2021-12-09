Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Bismil ilçesine bağlı Korukçu ve Kayabaşı köylerinde yaşayan öğrenciler arasında, okul çıkışı servisle evlerine gittikleri sırada tartışma yaşandı. Servisteki tartışma, Korukçu köyü yakınlarında kısa sürede kavgaya dönüştü.

AİLELERİ DE KAVGAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ, 7'Sİ AĞIR 11 YARALI

Öğrencilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ailelerinin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi.

Sağlık ekiplerince hastanelere götürülen yaralılardan Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Kadri Türk (39), yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ARALARINDA HUSUMET OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Jandarma ekipleri kavga sonrası her iki köyde de önlem aldı. Kavgaya karışan aileler arasında daha önceden husumet bulunduğu iddia edildi.