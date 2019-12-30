Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Son Dakika
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Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı

6 saat önce

SİVAS'ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Esma Irmak Çakır (13) ağır yaralandı.

Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı, System.String[]

SİVAS'ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Esma Irmak Çakır (13) ağır yaralandı.

Kaza, Eğriköpü Mahallesi İsmail Güneş Caddesinde meydana geldi. Erol ve Bediha çiftinin tek çocuğu olan Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Esma Irmak Çakır, okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçtiği sırada O.K. yönetimindeki 58 BA 866 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çakır'ı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yoğun Bakım Servisine alınan Esma Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu  öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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