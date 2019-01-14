Okul Servisinin Altında Kalan Yaya Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Gaziantep'te geri geri gelen öğrenci servis minibüsünün altında kalan yaya feci şekilde hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te geri geri gelen öğrenci servis minibüsünün altında kalan yaya feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaza, Şahinbey
ilçesi Seyrantepe Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde torununu okula bıraktıktan sonra evine dönen 58 yaşındaki Hasan Kaplan
, geri geri gelen Abdullah D. yönetimindeki 27 S 0987 plakalı öğrenci servis minibüsünün altında kaldı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Yavuzeli
Kara Hüseyinli köyünde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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