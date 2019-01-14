Son Dakika Haberleri: Okul Servisinin Çarptığı Çiftçi Öldü

Okul Servisinin Çarptığı Çiftçi Öldü

1 saat önce

GAZİANTEP'te, torununu okula bıraktıktan sonra evine dönerken yoluna karşısına geçmeye çalışan çiftçi Hasan Kaplan (58), öğrenci servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Okul Servisinin Çarptığı Çiftçi Öldü, System.String[]
GAZİANTEP'te, torununu okula bıraktıktan sonra evine dönerken yoluna karşısına geçmeye çalışan çiftçi Hasan Kaplan (58), öğrenci servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokula giden torununu okula bırakan Hasan Kaplan'a yolun karşısına geçmek isterken, Abdullah Dönmez yönetimindeki 27 S 0987 plakalı öğrenci servis minibüsü çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan Kaplan'ın öldüğünü belirledi. Kaplan'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Servis minibüsünün sürücüsü Abdullah Dönmez'in gözaltına alındığı, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

Gaziantep, Hasan Kaplan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeliler Büyükada'da Lefter'i Andı Kadın Dizisinin Yeni Fragmanı Yayınlandı

El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı Sürekli Şiddet Gördüğünü Söyleyen Hemşire, Kendisini Tehdit Eden Nişanlısını Av Tüfeğiyle Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:54:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Servisinin Çarptığı Çiftçi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]